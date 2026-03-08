VIDEO / Roko Šimić upisao asistenciju u 2. Bundesligi

U ovim trenucima igra se 25. kolo 2. Bundeslige između Karlsruhea i Dynama iz Dresdena. Gosti iz Dresdena vode 3:2, a domaćini su do svog drugog pogotka u utakmici došli preko Ben Farhata u 68. minuti kojemu je asistirao hrvatski napadač Roko Šimić koji je na posudbi u Njemačkoj iz Cardiffa. Prva je to asistencija ove sezone za 22-godišnjeg Hrvata.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!