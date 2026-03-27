VIDEO / Repriza finala Indian Wellsa u Miamiju, još uvjerljiviji trijumf Sabalenke

Trebalo je to biti finale prije finala, ali nije ispalo tako. Prije svega zato što je Arina Sabalenka bila toliko bolja od Elene Ribakine da je očekivana neizvjesnost, a s njom i kvaliteta, potpuno izostala.

Najbolja tenisačica svijeta u polufinalu u Miamiju svladala je svoju prvu pratiteljicu sa 6:4, 6:3.

Bjeloruskinja je u oba seta stalno bila u prednosti, u drugom je čak povela s 4:0. Imala je više aseva, bolju iskorištenost oba servisa, ali ono što joj je donijelo pobjedu bio je fantastičan retern. Osvojila je čak 43 posto poena nakon tog udarca, dok je njezina suparnica ostala na vrlo skromnih 17. Ribakina je osvojila samo pet poena na servisu protivnice, iako je mnogi smatraju tenisačicom s najboljim početnim udarcem ove generacije.

“Uživam u našem rivalstvu”, istaknula je Arina Sabalenka nakon desete pobjede u 17 mečeva protiv Kazahstanke.

“Ona je nevjerojatna, uvijek me tjera da dam maksimum. Protiv nje uvijek moram pružiti sve što znam.”

Nema dvojbe da je za Bjeloruskinju ova pobjeda veliko olakšanje. Elena Ribakina pobijedila ju je u dva velika finala u posljednja četiri mjeseca, na završnom turniru u Rijadu i na Australian Openu, a Sabalenka joj se prije dva tjedna revanširala u Indian Wellsu, pa sada i ovom pobjedom.

“Sve sam napravila kako treba, jako sam ponosna na ovu pobjedu”, istaknula je najbolja tenisačica svijeta, koja će naslov braniti protiv Coco Gauff.

Bjeloruskinju samo još jedna pobjeda dijeli od velikog podviga. Ako pobijedi na Floridi, postat će peta tenisačica u povijesti s takozvanim “Sunshine Doubleom”. Tu “titulu” dobivaju pobjednice Indian Wellsa i Miamija u istoj sezoni.

To su dosad uspjele samo Steffi Graf (dvaput), Kim Clijsters, Victoria Azarenka i Iga Swiatek.