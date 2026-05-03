VIDEO / Realovci su bijesni: Budimir dobio po nogama u kaznenom prostoru protiv Barcelone, no sudac se nije oglasio

Barcelona je pobjedom 2:1 na gostovanju kod Osasune u 34. kolu La Lige došla vrlo blizu obrane naslova.
Ako Real Madrid ne svlada Espanyol, Katalonci će i matematički osigurati titulu četiri kola prije kraja. Strijelci za pobjedu bili su Robert Lewandowski u 81. i Ferran Torres u 86. minuti, dok je za Osasunu pogodio Raúl García u 88. minuti.
Utakmicu je obilježila i sporna situacija iz 6. minute kada je Ante Budimir, napadač Osasune i hrvatski reprezentativac, tražio jedanaesterac nakon duela u kaznenom prostoru s Joãom Cancelom. Sudac nije pokazao na bijelu točku, a VAR je potvrdio odluku, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo domaćih.
Dio navijača Reala na društvenim mrežama tvrdio je da je Osasuna oštećena, no sudački ekspert Eduardo Iturralde González ocijenio je da se ne radi o kaznenom udarcu.
