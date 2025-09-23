VIDEO / Real uvjerljivo svladao Levante, prvijenac mladog Argentinca i nova dva gola Mbappea

Podijeli :

U šestom kolu nove sezone španjolske La Lige nogometaši madridskog Reala su upisali i šestu pobjedu, s 4:1 su slavili protiv Levantea u Valenciji.

Real je odmor dočekao s dva gola prednosti nakon golova Viniciusa Juniora u 28. i 18-godišnjeg Argentinca Franca Mastantuona deset minuta kasnije. U 54. minuti Levante je smanjio golom Etta Eyonga i potom je domaćin nastavio napadati i tražiti izjednačenje. No, slomljen je domaćin u samo nekoliko minuta.

VIDEO / Vinicius krasnim pogotkom doveo Real u vodstvo, a onda asistirao argentinskom čudu od djeteta VIDEO / Real i dalje stopostotan: Mbappe ponovno zabio

Dva brza pogotka postigao je Kylian Mbappe, u 64. minuti iz jedanaesterca i 66. za velikih 4:1 Reala. Real ima pet bodova više od druge Barcelone, ali i odigranu utakmicu više.

Villarreal je također bio uspješan gost, slavio je 2:1 kod Seville. Oluwaseyi je doveo Villarreal u vodstvo u 17. minuti, dok je početkom drugog poluvremena za Sevillu izjednačio Sow. Gosti su do tri boda stigli golom u 86. minuti. Kontranapad je povukao Mikautadze i vrlo lijepo asistirao Solomonu koji je bio strijelac za 2-1.

Villarreal se popeo na treće mjesto ljestvice.