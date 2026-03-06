VIDEO / Real u posljednjoj minuti sumnjivim pogotkom došao do pobjede protiv Celte

Podijeli :

U 27. kolu španjolske La Lige Celta Vigo je na svom stadionu ugostila drugoplasirani Real Madrid koji je u Galiciju doputovao s brojnim ozljedama. Takav Real uspio je u posljednjoj minuti susreta doći do pobjede od 2:1.

Real je u susret krenuo bez Kyliana Mbappea, Judea Bellinghama i Rodryga od svojih najvećih zvijezda, ali problemi su postojali i u obrani gdje nije bilo Davida Alabe i Deana Huijsena. Unatoč tome je Alvaro Arbeloa uspio poslati respektabilni stoperski duo Antonio Rudiger – Raul Asencio.

Početak utakmice bio je dobar za Madriđane jer su u 11. minuti poveli preko Aureliena Tchouamenija te se činilo da bi to mogla biti dobra večer za goste. Međutim, samo 14 minuta kasnije Borja Iglesias, iskusni Španjolac, je poravnao na 1:1.

Sredinom drugog poluvremena vidjeli smo bizarnu situaciju jer je nakon jednog udarca iz kuta Ferran Jutgla igrao rukom. On je prije nego se VAR uključio napustio igru te je nastala strka na travnjaku. Na kraju je sudac Isidro Diaz de Mera Escudero išao pregledati snimku na kojoj je vidio da je tom igranju rukom prethodio prekršaj u napadu te nije dosudio kazneni udarac za Real.

Do kraja susreta bliže pogotku bili su domaći koji su zatresli vratnicu. Taj nesretnik bio je Iago Aspas, iskusna legenda Celte. Bila je to velika prilika koja je na kraju kaznila domaće. U posljednjoj minuti nadoknade Federico Valverde ostao je sam na rubu kaznenog prostora te se njegov udarac sretno odbio iza leđa domaćeg golmana za 2:1 Reala.

Tražili su domaći prekršaj na Lopezu, ali nisu ga dobili i Madriđani su slavili s 2:1 te su smanjili zaostatak za Barcelonom na -1, ali uz utakmicu više.

