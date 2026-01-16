VIDEO / Real razmontirao Barcelonu u euroligaškom El Clasicu: Hezonja drugi najbolji kod Madriđana

Podijeli :

U petak navečer odigrao se El Clasico u košarkaškoj Euroligi. Real Madrid je na svom terenu ugostio svoje žestoke rivale iz Barcelone. Od početka do kraja utakmice nije bilo dileme koja je momčad bolja na parketu. To je bio madridski klub koji je slavio sa 80:61 (21:14, 22:17, 20:16, 17:14). Bila je to Realu 14. euroligaška pobjeda koliko ima i Barcelona nakon 22 kola. Obje ekipe su sada na omjeru 14-8 te se nalaze na petom i šestom mjestu Eurolige. U redovima Reala dobar je bio i hrvatski kapetan Mario Hezonja. On je zabio 12 poena, a uhbatio je i tri skoka za 22 minute na parketu. Najbolji u redovima Reala bio je Usman Garuba sa 16 poena. Kod Barcelone je najbolji bio Dario Brizuela s 13 poena.

