VIDEO / Randle i Gobert ludim partijama nadoknadili izostanak ‘Antmana’

U noći sa subote na nedjelju odigrana je utakmica Charlotte Hornetsa i Minnesota Timberwolvesa kojima je nedostajao najbolji igrač Anthony Edwards. U njegovom odsustvu su konce igre preuzeli Julius Randle i Rudy Gobert koji su sjajnim partijama odveli Wolvese do pobjede 122:105.

Zaostajala je Minnesota nakon prvog poluvremena s -6 (56:50), ali su to nadoknadili sjajnom trećom četvrtinom. U njoj su napravili ključnu razliku te su Hornetse zadržali na manje od 20 poena (36:18).

Prednost Wolvesa samo je rasla te su na kraju slavili sa 122:105. Ključan u pobjedi bio je Julius Randle koji je zabio 30 poena, uhvatio sedam skokova te je udijelio i četiri asistencije. Njemu se pridružuju i sjajni Rudy Gobert koji je zabio 14 poena, uhvatio čak 15 skokova te je upisao i pet asistencija. Uz to, imao je odličan +- segment jer je Minnesota dok je on bio na parketu napravila razliku od 31 poen.

Hornetsima nije pomogao ni Miles Bridges koji je upisao 30 poena. Ovom pobjedom Minnesota je došla na omjer 3-3 dok su Hornetsi na 2-4.

