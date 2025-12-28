VIDEO / Prvu pobjedu u povijesti AFCON-a proslavio i Mozambik, Aubameyang pred ispadanjem

Podijeli :

Reprezentacija Gabona nadomak je ispadanja s Afričkog kupa nacija nakon što je u drugom kolu skupine F izgubila 3:2 od Mozambika, kojemu je to bila prva pobjeda u povijesti nastupanja na tom natjecanju.

Nakon što su u prvom kolu Gabon i Mozambik izgubili s po 1:0 od Kameruna odnosno Obale Bjelokosti, u za njih kritičnom drugom kolu Mozambik je pobijedio 3:2 i značajno si povećao šanse za plasman u drugi krug.

Ne samo to, već je Mozambiku to povijesna, prva pobjeda na Afričkom kupu nacija. Prethodno su u 16 utakmica ostvarili samo četiri remija i 12 poraza, a prvi su put u kvalifikacijama AFCON-a igrali za izdanje održano 1982. godine.

Nakon završetka prvog poluvremena Mozambik je vodio 2:1 golovima Faisala Bangala i Genyja Catama, dok je legendarni gabonski napadač Pierre-Emerick Aubameyang smanjio zaostatak u sudačkoj nadoknadi.

Diogo Calila u 52. je minuti vratio +2 Mozambiku.

U 76. Alex Moucketou-Moussounda ponovno je vratio Gabon u igru, ali Mozambik je do kraja izdržao i proslavio povijesnu pobjedu 3:2.

Podsjetimo, u subotu je do svoje prve pobjede na AFCON-u stigla i reprezentacija Benina s 1:0 protiv Bocvane.

