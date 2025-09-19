VIDEO / Prpićev Porto pobjedom protiv Špikićevog Rio Avea skočio na prvo mjesto

Podijeli :

Porto je nastavio sa sjajnom igrom u portugalskoj Primeira ligi. U šestom kolu portugalske lige došli su do šeste pobjede. Njihov protivnik na gostovanju bio je Rio Ave za koji je do 66. minute igrao bivši dinamovac Dario Špikić. Već tada je na semaforu rezultat bio 3:0 za Porto. Prva dva pogotka Porto je zabio na isti način. Prvi korner Gabrija Veige je u pogodak udarcem glavom pretvorio Pablo Rosario, a drugi Samu Omorodion. Treći gol na utakmici zabio je asistent prva dva pogotka. Veiga je nakon ubačaja Pepea snažno pogodio pod gredu domaćeg vratara. Dominik Prpić za Porto nije ulazio u igru.