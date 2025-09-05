VIDEO / Prosinečki na Maksimir dolazi po spas: Češka bolja od Crne Gore

Podijeli :

U skupini kojoj se nalazi Hrvatska odigran je važan susret kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. U Podgorici su snage odmjerile reprezentacije Crne Gore, koju vodi Robert Prosinečki te Češke. Česi, koji su prije susreta bili na vrhu skupine L, slavili su na gostovanju s 2:0. Prvi pogodak zabio je Lukas Cerv, a za konačnih 2:0 zabio je Vaclav Cerny u 96. minuti.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.