VIDEO / Problem za Perišića: Zabio Liverpool na Anfieldu, a onda tražio zamjenu zbog ozljede!

Kriza nogometaša Liverpoola produbljena je ove srijede, u dvoboju petog kola Lige prvaka nizozemski PSV Eindhoven je na Anfieldu pobijedio s 4-1.

Da je Liverpool u velikoj krizi igre i rezultata gosti iz Eindhovena su potvrdili već u šestoj minuti. Dosuđen je jedanaesterac za PSV, a vrlo siguran pri udarcu s bijele točke bio je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić za 1-0 gostiju.

Liverpool ipak nije bio dugo u zaostatku već je u 16. minuti Szoboszlai bio strijelac za 1-1.

Vrlo brzo početkom nastavka PSV je vratio prednost, strijelac je u 56. minuti bio Til. U 73. je Liverpool upao u još veću rupu. Za 3-1 je pogodio Driouech koji je samo nekoliko minuta ranije zamijenio ozlijeđenog Perišića. Vatreni se prilikom izlaska iz igre hvatao za zadnju ložu, a ostaje za vidjeti je li ozljeda ozbiljnije prirode.

Sve je i zaključeno drugim golom Driouecha u 91. minuti za konačnih 4-1 nizozemskog prvaka.

