VIDEO / Prižmićev protivnik poludio na suca: ‘Ajmo strojeve napraviti bitnijima od ljudi, je li tako?’

U prvom kolu ATP 250 turnira u čileanskom Santiagu Dino Prižmić igrao je protiv domaćeg tenisača Nicolasa Jarryja po čijem je djedu nazvan centralni teren na ovom turniru. Unatoč lošem početku Splićanin je stigao do pobjede od 2-1 u setovima (6:3, 5:7, 6:2).

Osim što je Prižmić postao prvi Hrvat koji je upisao pobjedu u glavnom ždrijebu Santiaga, vrijedi izdvojiti i dramu iz posljednjeg gema meča.

Tada je kod 30:15 za Prižmića jedna loptica koju je poslao Jarry bila sumnjiva te se po odskoku činilo da je dirala crtu. Međutim, automatski elektronski “suci” su se ogląsili te je dosuđen aut.

Čileanac se nije slagao s tom odlukom te je sucu rekao: “Koliko dugo moramo čekati da ovaj sustav proradi?”

Vratio se Jarry potom na osnovnu liniju kako bi dočekao sljedeći poen koji je Prižmić osvojio servis winnerom. Nakon pozdrava na mreži Čileanac je dobacio sucu: “Ajmo napraviti strojeve bitnijima od ljudi, je li tako?”

Referirao se Jarry na micanje linijskih sudaca sa svih ATP turnira očito nezadovoljan novim automatskim sustavom za praćenjem loptica.