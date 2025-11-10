VIDEO / Prije dva dana Đoković ga je ‘poslao’ na Finalse, sada je izgubio od najboljeg Amerikanca

Podijeli :

Najbolji američki tenisač Taylor Fritz pobjedom je otvorio ATP Finalse u Torinu. U drugom meču skupine Jimmy Connors Fritz je sa 6:3, 6:4 porazio Lorenza Musettija, koji je samo dva dana ranije igrao finale turnira u Ateni protiv Novaka Đokovića i tek je tog dana saznao da će nastupiti na Finalsima. Puno svježiji, Fritz je na koncu slavio relativno lagano, spasivši sve četiri 'break' prilike Musettija. Talijan je bio silno motiviran pred svojim navijačima, ali nije išlo. U drugom meču skupine Carlos Alcaraz u nedjelju je pobijedio Alexa de Minaura.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.