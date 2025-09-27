VIDEO / Prekrasna akcija Borussije oduševila navijače: ‘Niko, oženi me’

Podijeli :

Borussia Dortmund hrvatskog trenera Nike Kovača na poluvremenu protiv Mainza vodi 2:0. Njihove navijače razgalio je vodeći pogodak Svenssona nakon lijepe akcije koja je započela od vratara Kobela.

U 27. minuti završni pas imao je Brandt koji je savršeno poslužio Svenssona za 1:0. Kasnije je vodstvo Borussije podebljao Adeyemi nakon još jednog protuudara u 40. minuti.

Navijači Borussije zadovoljno su na društvenim mrežama komentirali izdanje Kovačeve momčadi.

“Momčad napokon igra odrasli nogomet pod Kovačem”, “Jako sam sretan s momčadi i trenerom”, samo su neki od komentara na Facebook stranici kluba.

Na platformi X jedan je korisnik otišao korak dalje i, oduševljen akcijom kod prvog pogotka, ‘zaprosio’ Kovača.

