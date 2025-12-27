VIDEO / Preko pola stoljeća čekali su pobjedu na AFCON-u, sad su je ostvarili

Podijeli :

Reprezentacija Benina ostvarila je prvu, povijesnu pobjedu na Afričkom kupu nacija. Nakon pet remija i deset poraza od 2004. godine kada su debitirali na AFCON-u, nogometaši Benina prvi su trijumf dočekali protiv Bocvane koju su u drugom kolu skupine D pobijedili 1:0. Junak je bio strijelac Yohan Roche u 28. minuti susreta. Benin je na ovu pobjedu čekao preko 50 godina budući da je prvi put u kvalifikacijama za Afrički kup nacija igrao još početkom 70-ih godina prošlog stoljeća. Bocvana je, pak, još uvijek bez pobjede na AFCON-u u pet utakmica.

