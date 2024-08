VIDEO / Prekinuta utakmica u Švedskoj zbog pirotehničkih sredstava

Podijeli :

U 19. kolu švedskog prvenstva sastali su se Djurgarden i AIK. Gosti su u konačnici slavili s 0:2, no utakmica će ostati upamćena po prekidu kojeg su izazvali ultrasi Djurgardena. Naime, domaći navijači koristili su pirotehnička sredstva, a to se nije dopalo glavnom sucu pa je prekinuo utakmicu na samom kraju. Bilo je to točno u 90. minuti, ali nakon desetominutne stanke utakmica je nastavljena i završena.

