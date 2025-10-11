VIDEO / Predivna Perišićeva gesta: Vatreni iznenadio djecu tragično stradalog navijača PSV-a

Nogomet 11. lis 202513:46 0 komentara
Guliver

Nizozemski prvak PSV Eindhoven oduševio je javnost posebnom gestom u kojoj je ključnu ulogu imao hrvatski reprezentativac Ivan Perišić.

Od dolaska u Eindhoven, Perišić ne impresionira samo svojim igrama na terenu, već i ponašanjem izvan njega. Obitelj De Koning iz Eindhovena veliki je navijač PSV-a, a djeca posebno obožavaju Perišića. U lipnju su željeli fotografiju sa svojim idolom nakon osvajanja titule, no nisu uspjeli doći do njega.

Ova obitelj je u travnju prerano izgubila oca u nesreći s motociklom. Sestra preminulog obratila se klubu, naglasivši koliko bi nećacima značilo da im se PSV obrati u teškom razdoblju – što je klub i učinio.

PSV ih je pozvao na večeru u klupske prostorije pod izlikom dodjele nagrade, a Perišić se neočekivano pojavio uz njih, izazvavši suze sreće kod djece.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet