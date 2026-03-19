VIDEO / Povijest u Miamiju: Prvi igrač rođen 2009. s pobjedom na Touru!

FedericoPestellini Panoramic via Guliver

Moïse Kouamé je trenutno jedna od najzanimljivijih mladih priča u svijetu tenisa – i to s razlogom.

Radi se o igraču rođenom 2009. godine, a već je uspio ostvariti pobjedu u glavnom ždrijebu jednog Masters 1000 turnira (u ovom slučaju Miami).

Francuz je danas slavio protiv Amerikanca Zacharyja Švajde, nakon nešto više od dva sata igre bilo je 5:7, 6:4, 6:4. Tako je Kouame upisao svoju prvu pobjedu na ATP Touru, ali i postao najmlađi igrač sa Masters pobjedom još od Rafaela Nadala 2003. godine.

A special moment for Kouamé, who becomes the first player born in 2009 to get a tour level win. At a 1000 no less. pic.twitter.com/jwCQq43tyb — José Morgado (@josemorgado) March 19, 2026

Velika francuska nada je prije nekoliko dana napunila 17 godina te ga trenira nekadašnji teniski as Richard Gasquet.

U drugom kolu Kouame ide na Čeha Jirija Lehečku.