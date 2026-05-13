VIDEO / Povijesna večer u susjedstvu: Aluminij do naslova u slovenskom Kupu

Aluminij je u finalu slovenskog Kupa pobijedio Brinje Grosuplje rezultatom 1:0 i osvojio prvi veliki trofej u klupskoj povijesti. Momčad iz Kidričeva ovom je pobjedom priredila povijesnu večer, a osvajanje kupa donijelo im je i nastup u europskim kvalifikacijama.

Momčad iz Kidričeva u svom je trećem finalu kupa, nakon sezona 2001./02. i 2017./18., napokon stigla do svog prvog trofeja.

Iako su u prvom poluvremenu bolji i konkretniji bili igrači Brinja iz Grosuplja, u 70. minuti ostali su bez isključenog Sama Matjaža.

Brojčanu prednost Aluminij je iskoristio u 78. minuti, kada je Bamba Susso zabio pogodak vrijedan trofeja i plasmana u kvalifikacije Europske lige sljedeće sezone.

Brinje je tako postao treći drugoligaš koji je igrao finale kupa, a prije njega trofej su bezuspješno pokušali osvojiti upravo Aluminij i NK Nafta 1903.