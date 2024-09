VIDEO / Povijesna blamaža momčadi Robina van Persieja, “popili” su devet golova!

Podijeli :

Utakmica AZ Alkmaara i Heerenveena u petom kolu nizozemske Eredivisie završena je nestvarnim rezultatom 9:1 za AZ. Na poluvremenu je rezultat još itekako bio aktivan za goste jer je AZ vodio "samo" 2:1, no trima golovima bivšeg napadača Tottenhama Troya Parrotta AZ se već do 56. minute odvojio na 5:1 i tu se Heerenveen raspao. Do kraja je momčad proslavljenog nizozemskog napadača Robina van Persieja primila još četiri pogotka. I dok je AZ-u to najveća pobjeda u povijesti Eredivisie, Heerenveen je izjednačio svoj najuvjerljiviji poraz nakon 0:8 protiv PSV-a u travnju ove godine, ali nikad nije primio devet golova u utakmici domaćeg prvenstva.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.