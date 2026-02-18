VIDEO / Potpisao je novi ugovor s Arsenalom, a sada je zabio nakon više od dva mjeseca ‘suše’

Podijeli :

U srijedu navečer, paralelno s Ligom prvaka, je vodeća momčad Premier lige Arsenal gostovala kod Wolverhamptona, posljednje ekipe lige. Ovaj susret pomaknut je u ovaj termin zbog toga što je Arsenal izborio finale EFL Cupa koje je na rasporedu u ožujku.

Topnici su od početka pritisnuli Vukove te su u petoj minuti došli do pogotka preko Bukaya Sake. Sjajni igrač Arsenala je, prema engleskim medijima, u utorak potpisao novi ugovor do 2031. godine, a to je okrunio na najbolji mogući način.

S lije strane ubacio je Declan Rice, a Saka je na neočekivani način, udarcem glavom, pogodio za 1:0 Arsenala. Tako je prekinuo dvomjesečni niz bez pogotka. Posljednji gol za Arsenal zabio je trećg prosinca u domaćem susretu protiv Brentforda.