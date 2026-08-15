VIDEO / Poslušajte s kakvim je zvižducima dočekan Mohamed Salah u svom turskom debiju

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Mohamed Salah, legenda Liverpoola, je na kraju prošle sezone napustila jedan od najvećih engleskih klubova te je svoju karijeru nastavio na samom istoku Europe. Tamo je potpisao ugovor s turskim Trabzonsporom koji mu je ponudio 17,5 milijuna eura po sezoni.

Navijači kultnog turskog kluba dočekali su ga uz veliku euforiju, ali prva utakmica Mohameda Salaha u njihovom dresu došla je na gostovanju kod Kasimpase.

Velika navijačka prisutnost kod svih turskih klubova značila je ujedno i veliko negodovanje ulaskom Egipćanina u igru u prvom kolu tamošnje Superlige.

Salah je susret s Kasimpasom krenuo s klupe, a onda je u 58. minuti došlo vrijeme za njegov ulazak. S tribine Kasimpasinog stadiona čuli su se gromoglasni zvižduci, ali i poneko odobravanje se moglo čuti s gostujuće tribine koju su ispunili navijači Trabzonspora.