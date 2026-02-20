VIDEO / Posjetili smo hram hrvatskog sporta koji evocira najljepše uspomene

Podijeli :

Naša Hana Cvijanović posjetila je prostor koji je otvoren prije samo tri tjedna, a već u prvim danima privukao je veliki broj posjetitelja. On čuva najvažnije trenutke hrvatske sportske povijesti, a radi se o Hrvatskom športskom muzeju. Donosimo vam prilog o prostoru u kojem se ne čuvaju samo predmeti, već trenuci, pobjede, suze i medalje koje su obilježile generacije.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.