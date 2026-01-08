VIDEO / ‘Pošiljka iz zraka’ na teniskom turniru u Brisbaneu nasmijala našeg komentatora

Podijeli :

Belgijski tenisač Raphael Collignon izborio je četvrtfinale turnira u Brisbaneu, slavio je protiv Grigora Dimitrova 7:6 (1), 6:3 za nešto manje od dva sata igre. U drugom setu dogodila se zanimljiva situacija gdje je jedna ptica odlučila obaviti veliku nuždu što je od srca nasmijalo i našeg komentatora Gorana Stojanovića.

