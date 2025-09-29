VIDEO / Porto s igračem manje do nove uvjerljive pobjede, Prpiću 20 minuta s klupe

Samu je u prvom dijelu donio prednost gostima, nakon što se u pravom trenutku našao na pravom mjestu. Porto je dominirao i do odmora – Samu i Veiga imali su prilike, a Moura je u 45. minuti pogodio stativu.

Iako su od 48. minute igrali s igračem manje zbog crvenog kartona Fernandesa, gosti su tada ubacili u višu brzinu. Gul je u 51. minuti zabio za 2:0 nakon sjajne akcije, a Moura u 60. pogodio za svoj prvijenac u sezoni. U završnici je Zaidu potvrdio uvjerljivu pobjedu Porta s igračem manje. Portugalski velikan tako je došao do maksimalnog učinka – Sedam pobjeda u sedam kola uz gol-razliku 19:1.

Mladi hrvatski reprezentativac i bivši igrač Hajduka, Dominik Prpić, ušao je u igru u 69. minuti, što mu je bio četvrti nastup ove sezone.

Porto se sada okreće Europa ligi, gdje u četvrtak dočekuje Crvenu zvezdu.

