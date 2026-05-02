VIDEO / Porto je nakon četiri godine opet prvak Portugala!

Uoči susreta Porto je imao situaciju u kojoj mu je i remi bio dovoljan, s obzirom na to da je Benfica ranije kiksala na gostovanju kod Famalicãa, no momčad Francesca Fariolija ipak je odradila posao pobjedom.

VIDEO / U Rusiji je Rakitića namjerno udario bez lopte, a sada je novim krvničkim startom pogurao Porto prema tituli

Jedini pogodak postigao je Jan Bednarek u 40. minuti, čime je Porto osigurao povratak na vrh nakon 2022. godine. U međuvremenu su naslove osvajali Benfica te dvaput Sporting.

Tako je i bivši stoper Hajduka Dominik Prpić u svojoj prvoj sezoni u Portu odmah došao do naslova prvaka, iako u ovom susretu nije bio u kadru. Posljednji nastup upisao je 4. prosinca prošle godine u Liga Kupu protiv Vitorije Guimarães, dok je posljednji ligaški nastup zabilježio 27. listopada na gostovanju kod Moreirensea.

Inače, Benfica i dalje ostaje najtrofejniji portugalski klub s 38 naslova, Porto sada ima 31, dok je Sporting na 20 osvojenih prvenstava.