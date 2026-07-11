VIDEO / Poražena u finalu Wimbledona: ‘Čestitke Lindi, mojoj bivšoj prijateljici’

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Karolina Muchova je u subotu navečer upisala svoj drugi poraz u Grand Slam finalu. U prvom povijesnom svečeškom finalu izgubila je od Linde Noskove s 2-1 u setovima te je taj poraz, kao i većina poraženih u finalima, teško podnijela. Već nakon ovacija londonske publike briznula je u plač, a onda je ipak smogla snage dati izjavu. Na početku se odmah našalila te je rekla: "Prvo ću čestitati Lindi, svojoj bivšoj prijateljici." Uslijedila je zatim reakcija publike, a onda je Muchova rekla da se šalila uz dodatak riječi "donekle". Nakon toga je čestitala svima u njenom timu, naglasila kako će se nastaviti boriti za Grand Slam titulu. Od sljedećeg tjedna Muchova će biti šesta na svijetu što joj je i ranking karijere.

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