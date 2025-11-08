VIDEO / Pogledajte veliku grešku Neuera koja je Unionu donijela vodstvo

Podijeli :

Bayern je sezonu 2025./2026. otvorio na nevjerojatan način te su dosad u sezoni upisali sve pobjede. Posljednja je došla protiv PSG-a u Ligi prvaka, no u subotu na gostovanju kod Union Berlina nisu dobro otvorili. Prvo je domaćima poništen pogodak u devetoj minuti zbog zaleđa, a onda je u 27. minuti Union ponovno zatresao mrežu Bayerna. Za to je najveći krivac bio legendarni Manuel Neuer koji je loše reagirao na udarac Danilha Doekhija te mu je lopta prošla kroz ruke. Tako je Union šokantno poveo protiv Bayerna u 10. kolu Bundeslige. Ipak, u 38. minuti su Bavarci izjednačili golom Luisa Diaza koji je sredinom tjedna uz dva pogotka Parižanima zaradio i crveni karton.

