VIDEO / Pogledajte spektakularno otvaranje Eurolige u Dubaiju

Počela je nova sezona Eurolige. Ovaj put najbolje europsko košarkaško natjecanje broji 20 klubova, a jedno od novih adicija je i Dubai, klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Oni su u prvoj utakmici ugostili Partizan, svoje prošlogodišnje protivnike iz ABA lige. Dubai je prije početka utakmice angažirao izvođače koji su na spektakularan način izveli ceremoniju otvaranja. Na žičanom instrumentima violini i lutnji izvedena je pjesma Seven Nation Army od White Stripesa. Popularna je to pjesma za nabrijavanje, a ljubitelji sporta znaju kako na tu pjesmu izlazi trostruki svjetski prvak u pikadu Michael van Gerwen.

