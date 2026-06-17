VIDEO / Pogledajte spektakularni korteo Hrvata koji je zadivio svijet

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Naš reporter Vedran Babić u Dallasu je snimio spektakl koji su napravili Hrvati uoči utakmice protiv Engleske.

Prije nego što Vatreni istrče na teren i započnu svoju avanturu na Svjetskom prvenstvu, navijači su ponovno izbili u prvi plan i priredili prekrasne scene u Dallasu koje obilaze svijet.

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U videu pogledajte nevjerojatne prizore okupljanja preko 3000 navijača koji su uz pjesmu razvili dugačku zastavu, duž kortea predvođenog jahačicama s hrvatskim zastavama.

Hrvatska danas u 22 sata po srednjoeuropskom vremenu u Dallasu igra prvu utakmicu skupine L Svjetskog prvenstva protiv Engleske.