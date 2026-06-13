VIDEO / Pogledajte skandal koji je šokirao Grčku: Djevojka zvijezde Panathinaikosa suspendirana na godinu dana

Kazna je uslijedila nakon incidenta u četvrtoj utakmici finala protiv Olympiacosa, kada je Kiya ustala sa svog mjesta iza koša, prišla jednom od sudaca, uhvatila ga za rukav te mu uputila oštre prigovore zbog njegovih odluka. Takvo ponašanje ocijenjeno je nedopuštenim, zbog čega joj je izrečena jednogodišnja suspenzija.

Osim nje, sankcioniran je i sam Panathinaikos. Klub će zbog postupaka vlasnika Dimitrisa Giannakopoulosa prve tri domaće utakmice sljedeće sezone odigrati bez gledatelja.

Giannakopoulos je također suspendiran na godinu dana zbog svojih objava na Instagramu, čime je njegova ukupna kazna tijekom finalne serije narasla na čak 19 mjeseci zabrane.

Unatoč svim kontroverzama, prvaka Grčke odlučit će peta i posljednja utakmica finalne serije između Panathinaikosa i Olympiacosa, koja je na rasporedu danas od 17 sati na Sport Klubu 1.