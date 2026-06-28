VIDEO / Pogledajte scene tisuća navijača na Trgu dok je Hrvatska pobjeđivala Ganu

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Usprkos kasnom terminu utakmice i početku u 23 sata, Trg bana Josipa Jelačića bio je krcat tisućama navijača koji su došli bodriti Vatrene protiv Gane. Veliko slavlje uslijedilo je nakon 2:1 pobjede Hrvatske i potvrde prolaska u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, a kako je izgledalo zajedničko gledanje u centru Zagreba, pogledajte u videu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.