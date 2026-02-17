VIDEO / Pogledajte ružan start ruskog veznjaka nad zvijezdom PSG-a, sudac nije odmah pokazao crveni karton

Na samom početku drugog dijela između Monaca i PSG-a Aleksandar Golovin ružno je startao na Vitinhu. Španjolski sudac je na početku pokazao samo žuti karton, ali je VAR intervenirao i Rus je zaradio crveni karton pri rezultatu 2:2.
