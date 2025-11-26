VIDEO / Pogledajte odakle Luis Enrique vodi utakmicu svog PSG-a u Ligi prvaka

Podijeli :

U petom kolu Lige prvaka PSG dočekuje Tottenham u reprizi europskog Superkupa. Nakon uvodnih minuta susreta nema golova, ali kamera je uočila domaćeg trenera na tribinama iako nije suspendiran. Španjolski trener Luis Enrique već je ranije pričao o tome da bolje vidi događanja s tribina pa tako u prvom dijelu redovito sjedi na uzvišenoj poziciji sa slušalicama.

