VIDEO / Pogledajte odakle Luis Enrique vodi utakmicu svog PSG-a u Ligi prvaka

Champions League 26. stu 202521:24 > 21:25 0 komentara

U petom kolu Lige prvaka PSG dočekuje Tottenham u reprizi europskog Superkupa. Nakon uvodnih minuta susreta nema golova, ali kamera je uočila domaćeg trenera na tribinama iako nije suspendiran. Španjolski trener Luis Enrique već je ranije pričao o tome da bolje vidi događanja s tribina pa tako u prvom dijelu redovito sjedi na uzvišenoj poziciji sa slušalicama.

