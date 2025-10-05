VIDEO / Ubojiti duo: Pogledajte novu asistenciju Gvardiola za Haalanda

Podijeli :

Manchester City poveo je već u 9. minuti na gostovanju kod Brentforda pogotkom Erlinga Haalanda, a asistenciju je sjajnom dugom loptom upisao Joško Gvardiol. Hrvatski stoper prije samo nekoliko dana asistirao je norveškom napadaču za pogodak u Ligi prvaka protiv Monaca, a sada je isto učinio i u Premier ligi. Pogledajte!

