VIDEO / Pogledajte nevjerojatnu grešku obrane PSV-a

PSV Eindhove je bez Ivana Perišića u početnom sastavu rano poveo protiv Atletico Madrida. Guus Til zabio je za 1:0 da bi ipak to Nizozemci prokockali krajem prvog dijela. U 37. minuti su se vratar Matej Kovar i Yarek Gasiorowski poigravali, a to je iskoristio napad Atletica koji je na kraju doveo Juliana Alvareza u matnu situaciju za postizanje pogotka za 1:1. Argentinac takve situacije ne promašuje te je pogodio za izjednačenje.