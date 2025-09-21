VIDEO / Pogledajte nevjerojatan koš Milinkovića u slavlju Partizana!

Košarkaši Partizana svladali su Sydney Kingse rezultatom 93:90 i tako završili australijsku turneju.
Najučinkovitiji igrač u crno-bijeloj momčadi bio je Jabari Parker s 24 poena. Igrao je čak 37 minuta, a Carlik Jones postigao je 18 poena, Shake Milton 21 poen, a Sterling Brown 17 poena.
Sjajne su poene upisali košarkaši Partizana krajem treće čevrtine. Prvo Milton pogađa trojku s više od pola terena, no ona nije važila, a onda je to napravio i Vanja Marinković te oduševio za vodstvo 69:66.
