VIDEO / Pogledajte ‘mesarski’ start zvijezde Newcastlea na Van Dijka, poslan je na tuširanje

U posljednjem susretu 2. kola Premier lige sastali su se Newcastle i Liverpool. Liverpool je poveo iz svoje prve prave šanse. U 35. minuti Ryan Gravenberch je dobio prostor i pucao s dvadesetak metara kroz noge Fabiana Schära. Nick Pope je samo pogledom ispratio loptu koja se od stative odbila u mrežu – 0:1. Na samom isteku poluvremena, Anthony Gordon zaradio je crveni karton nakon opasnog starta na nogu Virgila Van Dijka. Pogledajte tu situaciju.

