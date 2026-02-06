VIDEO / Pogledajte ljutitu reakciju Dončića nakon što se ozlijedio u slavlju Lakersa

Ozlijedio se u drugoj četvrtini kada se uhvatio za zadnju ložu. Vidno nezadovoljan napustio je parket, a Lakersi su ubrzo potvrdili da se neće vraćati zbog bolova u nozi. Do tada je upisao 10 poena (3/10 iz igre), četiri skoka, dvije asistencije i pet izgubljenih lopti.

Trener JJ Redick rekao je da je Dončić osjetio bol u zadnjoj loži te da je iz predostrožnosti izvađen iz igre, a težina ozljede bit će poznata nakon magnetske rezonancije. Dodatnu zabrinutost izazvalo je to što je viđen kako šepa pri izlasku iz dvorane.

Luka Doncic kicked the scorers table after injuring his hamstring (Via: _MichaelMorales10/IG)pic.twitter.com/S8x8l8rEXR — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) February 6, 2026

Ozljeda dolazi u nezgodnom trenutku za Lakerse, koji su u utakmicu ušli kao šesti na Zapadu, s tek jednom pobjedom više od Phoenixa. Momčad od prosinca igra neujednačeno, a nakon povratka Austina Reavesa suočila se s novim problemom u borbi za doigravanje.