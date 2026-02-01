VIDEO / Pogledajte kaos nakon preokreta Chelseaja, izbila je velika tučnjava!

Dvoboj je završtio potpunim kaosom i općom tučnjavom, nakon koje je izravni crveni karton dobio Jean-Clair Todibo. Iako je sve zapravo započelo suludim ponašanjem Adame Traoréa.

Gosti su bili nervozni zbog velikog preokreta na samom kraju, no ovo neopravdano ponašanje sigurno neće proći bez sankcija.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.