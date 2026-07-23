VIDEO / Pogledajte kako su navijači češkog Jabloneca okupirali Varaždin

Nogometaši Varaždina danas kreću u europsku avanturu, u drugom pretkolu Konferencijske lige na svom terenu od 20 sati igraju protiv češkog Jabloneca. Upravo su češki navijači bili danas glavna atrakcija u centru Varaždina, okupilo se njih 200-tinjak uoči utakmice.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!