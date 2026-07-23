VIDEO / Pogledajte kako su navijači češkog Jabloneca okupirali Varaždin

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Nogometaši Varaždina danas kreću u europsku avanturu, u drugom pretkolu Konferencijske lige na svom terenu od 20 sati igraju protiv češkog Jabloneca. Upravo su češki navijači bili danas glavna atrakcija u centru Varaždina, okupilo se njih 200-tinjak uoči utakmice.