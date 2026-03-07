VIDEO / Pogledajte kako je sjajni Dončić utrpao 44 poena novom klubu Ivice Zupca

Los Angeles Lakersi su na svom parketu pobijedili Indiana Pacerse 128:117 u NBA ligi. Momčad iz Los Angelesa do pobjede je predvodio sjajni Luka Dončić s 44 poena, devet skokova i pet asistencija.
Kod gostiju Ivica Zubac još uvijek čeka na debi zbog ozljede gležnja, dok je prvo ime Pacersa bio Pascal Siakam s 26 poena, uz pet skokova i tri asistencije.
Lakersi su tijekom cijele utakmice kontrolirali rezultat i održavali visoku prednost te su tako stigli do omjera 38-25, što ih drži na šestom mjestu Zapadne konferencije. Pacersi su, s druge strane, posljednji na Istoku s omjerom 15-48.
Za Lakerse u ovom susretu nije nastupio LeBron James zbog ozljede lakta.
