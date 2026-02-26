VIDEO / Pogledajte kako je Rijeka u manje od pola sata slomila Omoniju

Podijeli :

Riječani su odigrali izvrsno drugo poluvrijeme!

Nogometaši Rijeke plasirali su se u osminu finala Konferencijske lige pobijedivši u četvrtak pred svojim navijačima na Rujevici ciparsku Omoniju s 3-1 (0-1) u uzvratnoj utakmici doigravanja za nokaut fazu te su na kraju bili bolji s ukupnih 4-1.

Najbolji igrač Rijeke i hrvatski reprezentativac Toni Fruk je prvo u 52. minuti izjednačio preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora i već tada donio hrvatskom prvaku rezultat koji ga je vodio u osminu finala. U 67. minuti je Fruk natrčao na loptu koju je, nakon udarca Adu Adjeija, odbio gostujući vratar Uzoho, a onda ju neometan s pet metara poslao u mrežu za 2-1.

Konačnih 3-1 postavio je engleski napadač Daniel Adu Adjei u 79. minuti, kad je iskoristio neodlučnost gostujuće obrane i izlazak vratara Uzoha izvan kaznenog prostora te ga prvo zaobišao, a onda i preciznim lobom prebacio.

Rijeka će ime suparnika u osmini finala saznati u petak na ždrijebu u Nyonu, koji će započeti u 14 sati, a to će biti ili francuski Strasbourg ili poljski Rakow iz Czestochowe.