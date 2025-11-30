VIDEO / Pogledajte kako je mlada NBA zvijezda spektakularno zakucala preko Ivice Zupca

Rookie senzacija odigrala je najbolju utakmicu karijere – ubacio je 35 poena (13/22 iz igre, 9/11 bacanja), uz osam skokova, dvije asistencije i tri ukradene lopte, postavši najmlađi igrač u NBA povijesti s utakmicom od najmanje 35 poena. Od starta je nosio Dallas, zabio 12 poena u prvoj četvrtini, spektakularno zakucao preko Zupca i pogodio presudna bacanja u završnici.

Iako su Mavericksi stigli bez Anthonyja Davisa, Daniela Gafforda i P. J. Washingtona, uspjeli su preokrenuti utakmicu zahvaljujući Flaggovu podvigu i Klayu Thompsonu, koji je svih svojih 23 poena zabio u drugom dijelu, uključujući šest trica i ključnu seriju u zadnjoj četvrtini.

Kod Clippersa je Ivica Zubac odigrao odličan susret s 19 poena i 11 skokova (šut 8/12), a istaknuli su se i Kawhi Leonard s 30 te James Harden s 29 poena i 11 asistencija. No unatoč dobrim individualnim brojkama, Clippersi su opet pokleknuli u završnici i upisali četvrti uzastopni poraz, sedmi u nizu u novoj dvorani.

Dallas je sada na 6–15, dok Clippersi padaju na 5–15 u sezoni u kojoj Zubac igra jednu od najboljih u karijeri.