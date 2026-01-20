VIDEO / Pogledajte kako je Mbappe zabio bivšem klubu za rano vodstvo Reala

Podijeli :

Već u 5. minuti Real je stigao do vodstva protiv Monaca. Strijelac je bio Kylian Mbappe koji je tako zabio svom bivšem klubu. Francuzu je to deseti pogodak u Ligi prvaka i uvjerljivo je prvi strijelac natjecanja ispred Erlinga Haalnada i Vicotra Osimhena koji imaju po šest.

