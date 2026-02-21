VIDEO / Pogledajte kako je Ivan Perišić nasmijao svog suigrača, ali i našeg komentatora

Podijeli :

Nogometaši PSV-a nastavili su s dominacijom u nizozemskoj Eredivisie, ove su subote na domaćem terenu u Eindhovenu svladali Heerenveen 3:1 u susretu 24. kola. U strijelce se upisao i Ivan Perišić koji je krajem utakmice nasmijao i našeg komentatora Petra Čondića.

Gosti iz Heerenveena dobili su slobodni udarac u opasnoj poziciji, a u živom zidu se našao i Ivan Perišić. Hrvatski reprezentativac osim što je slušao upute svog vratara je i pomogao u namještanju živog zida, posebno kod postavljanja igrača koji je glumio “ležećeg policajca” u slučaju da slobodni udarac bude izveden po podu.

Omišanin je tada kao vreću povukao Maura Juniora koji je to sve popratio smiješkom.