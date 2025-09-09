VIDEO / Pogledajte kako je ispraćena crnogorska himna uoči utakmice na Maksimiru

Podijeli :

Prvi povijesni susret Hrvatske i Crne Gore dogodio se na Maksimiru, Vatreni su slavili 4:0 i napravili veliki korak ka svjetskoj smotri iduće godine. U Crnoj Gori pričalo se i o lijepom potezu hrvatskih navijača tijekom intoniranja crnogorske himne, kao i o aplauzu za njihovog izbornika, Roberta Prosinečkog.