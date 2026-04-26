VIDEO / Pogledajte kako je Dejan Ljubičić zabio u direktnom okršaju za ulazak u Bundesligu

Dejan Ljubičić zabio je za 2:1 i smanjenje zaostatka Schalkea na gostovanju kod Paderborna u 31. kolu 2. Bundeslige.
Drugoplasirani domaćin poveo je u 13. minuti golom Laurina Curde, a prednost je povećao Stefano Marino u 26.
Donedavni dinamovac potom je u 35. minuti iskoristio ubačaj Moussea N’Diayea i pogodio za 2:1. Bio mu je to treći gol u 2. Bundesligi ove sezone, uz isto toliko asistencija.
Samo pet minuta kasnije, Adil Aouchiche zabio je za 2:2 i potpuni povratak Schalkea u utakmicu.
