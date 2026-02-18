VIDEO / Pogledajte kako je Bodo nakon sjajne akcije poveo protiv Sučićevog Intera

Norveški Bodo/Glimt u play-offu za plasman u osminu finala Lige prvaka dočekao je Inter za kojeg je Petar Sučić krenuo od prve minute.
Igrala se 20. minuta kad su domaćini poveli, a strijelac je bio Sondre Fet nakon sjajne akcije.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!