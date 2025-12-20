VIDEO / Pogledajte kako je Bayer Leverkusen preokretom slavio u derbiju kola

Podijeli :

U derbi dvoboju 15. kola Bundeslige nogometaši Bayera iz Leverkusena su nakon preokreta kao gosti pobijedili Leipzig s 3-1.

Leipzig je poveo u 35. minuti golom Schlagera, ali je domaćin vrlo brzo potom prosuo prednost.

Prvo je Terrier izjednačio u 40. minuti, dok je češki napadač Schick zabio za preokret i vodstvo Bayera 2-1 u 44. minuti.

Sve do 97. minute stajalo je 2-1 na semaforu, a onda je Culbreath slomio domaćina i pogodio za konačnih 3-1 kluba iz Leverkusena.

Bayer i Leipzig sada su bodovno izjednačeni na ljestvici, na trećem i četvrtom mjestu, iza leđa vodećeg Bayerna i drugoplasirane dortmundske Borussije.

